عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اكتشف القصر الملكي بالأردن .. ماذا يحوى من الداخل ؟

صدى البلد

يشبه في شموخه الأردنيين، حيث يقف صامداً بهيبة تخطف الأنظار نحوه ويزين مكانه بتفاصيله المنمقة التي صممت بأنامل مبدعة، تحكى جدرانه تاريخا عتيقا يفوح منه عبق المؤسسين للمملكة..  إنه قصر الحسينية "القصر الملكي بالمملكة الأردنية الهاشمية" .

 

قصر الحسينية بالأردن  

بني قصر الحسينية غرب العاصمة الأردنية عمان عام 2006 وسمى بهذا الاسم لوجوده بجوار مسجد الملك الحسين، ويعتمد في تصميمه الداخلي على فنون العمارة الاسلامية البسيطة المتمثلة في الأقواس والزخارف على الجدران والأبواب، وبساطة التصميم الداخلي وروعته.

 

ماذا يحوى داخله؟

 

يضم مكاتب للملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا العبد الله والأمير الحسين بن عبد الله  ولي العهد.

 

كما يحوي ساحة مميزة لملوك ورؤساء دول العالم، وقاعات تجرى فيها المباحثات خلال زيارات الضيوف الرسميين ، يجرى الملك فيه معظم اجتماعاته اليومية ومقابلاته الرسمية .

 

ويحتوي قصر الحسينية على مكتبَي رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس التشريفات الملكية، وكذلك القاعات التي تجري فيها المباحثات الثنائية والموسّعة خلال زيارات الضيوف الرسميين للمملكة.

 

كما يحتوي القصر على قاعة للطعام وأخرى للاحتفالات الكبرى، وساحة للمراسيم الخارجية يتم فيها استقبال ملوك الدول ورؤسائها، وتقع في المساحة الفاصلة بين القصر ومسجد الملك الحسين.

 

ويُجري جلالة الملك، في رحاب هذا القصر، معظم اجتماعاته اليومية ومقابلاته الرسمية.

ترشيحاتنا

الهروب الكبير |حذاء محافظ البنك المركزي شاهد عيان على مأساة مطار كابول

حميد أحداد يشارك في مران الزمالك

اكتشف القصر الملكي بالأردن .. ماذا يحوى من الداخل ؟

قرابة 22 مليون جرعة.. الصحة تعلن تفاصيل شحنات الكوفاكس

الونش وعبد الشافي يشاركان في مران الزمالك

رسميا.. نادي يوفنتوس يتعاقد مع مانويل لوكاتيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع المدرسين والموظفين والعمال من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

عودة شريف الأبرز.. بشري سارة لـ الأهلي قبل مواجهة المصري

السيطرة على حريق فى شقه سكنيه بسبب سخان كهربائى بالسنبلاوين

في إجازة للتفكير.. أخر تطورت انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك.. تفاصيل

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. كليات الهندسة تدخل في المرحلة الثانية

ما حقيقة الحالة الصحية لـ عادل إمام.. وهل خضع للعزل الإجباري ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

فيديو

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

فيديوجراف.. الشاطر اللي يجيب فلوس.. رسائل النجوم لطلاب الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

فاطمة يوسف تكتب: شقاوة عادية ولا فرط حركة

د.انجي إبراهيم تكتب: قُرح الفم.. هل مؤشر لمرض خطير؟ وكيف يمكن تجنبها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ