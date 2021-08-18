اكتشف القصر الملكي بالأردن .. ماذا يحوى من الداخل ؟

يشبه في شموخه الأردنيين، حيث يقف صامداً بهيبة تخطف الأنظار نحوه ويزين مكانه بتفاصيله المنمقة التي صممت بأنامل مبدعة، تحكى جدرانه تاريخا عتيقا يفوح منه عبق المؤسسين للمملكة.. إنه قصر الحسينية "القصر الملكي بالمملكة الأردنية الهاشمية" .

قصر الحسينية بالأردن

بني قصر الحسينية غرب العاصمة الأردنية عمان عام 2006 وسمى بهذا الاسم لوجوده بجوار مسجد الملك الحسين، ويعتمد في تصميمه الداخلي على فنون العمارة الاسلامية البسيطة المتمثلة في الأقواس والزخارف على الجدران والأبواب، وبساطة التصميم الداخلي وروعته.

ماذا يحوى داخله؟

يضم مكاتب للملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا العبد الله والأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد.

كما يحوي ساحة مميزة لملوك ورؤساء دول العالم، وقاعات تجرى فيها المباحثات خلال زيارات الضيوف الرسميين ، يجرى الملك فيه معظم اجتماعاته اليومية ومقابلاته الرسمية .

ويحتوي قصر الحسينية على مكتبَي رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس التشريفات الملكية، وكذلك القاعات التي تجري فيها المباحثات الثنائية والموسّعة خلال زيارات الضيوف الرسميين للمملكة.

كما يحتوي القصر على قاعة للطعام وأخرى للاحتفالات الكبرى، وساحة للمراسيم الخارجية يتم فيها استقبال ملوك الدول ورؤسائها، وتقع في المساحة الفاصلة بين القصر ومسجد الملك الحسين.

ويُجري جلالة الملك، في رحاب هذا القصر، معظم اجتماعاته اليومية ومقابلاته الرسمية.