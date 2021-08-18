هشام ماجد يظهر برفقة أمير مرتضى منصور بإحدى الحفلات

شارك الفنان هشام ماجد متابعيه صورة جديدة له، عبر خاصية الاستورى على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





و ظهر هشام ماجد فى الصورة برفقة عدد من نجوم الفن و المشاهير أبرزهم أمير مرتضي منصور.



ويستعد الفنان هشام ماجد لخوض بطولة عمل سينمائي جديد يحمل عنوان "حامل اللقب"، والذي يعد أول فيلم يشارك في بطولته دون صديقه الفنان شيكو، الذي اعتاد أن يشاركه البطولة في كل أعماله السينمائية كثنائي.

وتقوم الفنانة دينا الشربيني بدور البطولة النسائية أمام الفنان هشام ماجد، ومن المقرر أن يبدأ صناع العمل تصوير أول المشاهد خلال الأسبوع المقبل، بقيادة المخرج هشام فتحي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هشام ماجد الدرامية مسلسل "الاختيار 2" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.