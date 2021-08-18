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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأعلى للجامعات يكشف حقيقة نشر أسعار الكليات الخاصة

الجامعات
الجامعات

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الجامعات حاليا في مرحلة قبول الطلاب قبل استقبال الطلاب اعتبارا من يوم السبت 9 أكتوبر المقبل.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الجامعات حاليا تسعى لعمل اتفاق مع وزارة الصحة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا داخل حرم الجامعة.


وفيما يتعلق بتحديد تنسيق الجامعات الخاصة، لفت إلى أنه سيتم تحديد الحدود الدنيا للتنسيق خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل قبل نهاية الشهر الجاري.


وحول حقيقة مصروفات الجامعات الخاصة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنه لم يطلع عليها لكن سيكون هناك تباين شديد في مصروفات الجامعات المعتدلة وأيضا بالنسبة للجامعات الباهظة.


وأكد أن معظم الجامعات لم ترفع المصروفات عن السنوات السابقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة إلكتروني 100%.


ونصح الطلاب القادرين بالالتحاق بالجامعات الخاصة بسبب ما تمتاز به من قدرات وتجهيزات «عظيمة جدا» من حيث إعداد المبنى والمعامل وأدوات الإيضاح، مضيفا: «الطالب الذي يقدر أن يحظى بمكان في الجامعات الأهلية يجب التقدم إليها».


 

الأعلى للجامعات المجلس الاعلى للجامعات الجامعات وزارة الصحة فيروس كورونا

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