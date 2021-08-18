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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إهداء إلى سيد مكاوي.. إسلام حافظ يعلن اسم الحكاية الجديدة من "ورا كل باب"

إسلام حافظ
إسلام حافظ

أعلن المؤلف إسلام حافظ عن اسم الحكاية الجديدة فى الموسم الثانى من مسلسل "وراء كل باب" ، وذلك من خلال صفحته على فيسبوك.

وكتب إسلام :" إحنا عايشين جوه كدبة كبيرة اسمها السوشيال ميديا (كدبة كبيرة) إخراج سميح النقاش، إنتاج سينرچي

من حكايات ورا كل باب، ( إهداء إلى روح العظيم سيد مكاوي  )

مسلسل "وراء كل باب"، وهو عبارة عن مسلسل تشويقي يتكون من مجموعة من الحواديت تتكون كل حدوتة من 5 حلقات، ويوسف عثمان يمثل الحدوتة الثانية بعنوان "يوم من الأيام"

وكان قد كشف الفنان والسيناريست إسلام حافظ، تفاصيل نشأته وبدايته في عالم الفن، مؤكدا أنه يمثل منذ أن كان عمره 19 عاماً بمسرح المدرسة. 

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وأضاف حافظ، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "المساء مع قصواء"، والمذاع عبر فضائية  TEN" انه يدين بالفضل للمخرج الرائع رأفت الميهي صاحب الأعمال المتنوعة والتى لها بصمة كبيرة في المجال، قائلا:" تقابلت مع الأستاذ الكبير فؤاد المهندس، وفؤاد المهندس أحضر لي هدية مرة وهي ثلاثية نجيب محفوظ وكان عمري 12 عاماً، وكنت محظوظا بمقابلة هؤلاء المبدعين ووقتها ضحكت كثيراً وتمنيت أن يحضر لي فؤاد المهندس "شيكولاتة".

وتابع أنه تعود أن يسمع كل الآراء لأنه يستفيد منها كثيراً، قائلا:" لدي تجربة بمسلسل اسمه علامة استفهام، وكنت اتقبل النقد وقتها من بعض الأشخاص، ولا أنزعج ممن يقيمون أعمالي".

المؤلف إسلام حافظ ورا كل باب كدبة كبيرة سميح النقاش سينرچي

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