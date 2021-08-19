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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الصين فرضت نفسها على الغرب باعتبارها نموذجا ناجحا

الصين
الصين

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن الصين دخلت في مجالات سوف تقضي على الميزة النسبية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث دخلت في صناعة التكنولوجية عالية القيمة.

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وأضاف كمال خلال لقاء له لبرنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية “ten"،  أن الصين فرضت نفسها على الغرب باعتبارها نموذج ناجح، ودول العالم الثالث التي تبحث على نموذج بدأت تنظر للصين على أنها هذا النموذج.

 

صعود الصين خلال الفترة الأخيرة ساهم في انتهاء هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية 

وتابع  أستاذ العلوم السياسية، ان صعود الصين خلال الفترة الأخيرة ساهم في انتهاء هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم، مؤكدا أن الصين أصبحت تمول عجز الموازنة الأمريكية.

 

وأشار كمال إلى أن، أن الصين تساند من يريد الاقتداء بالنموذج الخاص بها ولا تريد فرضه على أي دولة.

 

الصين الولايات المتحدة الامريكية دول العالم صناعة العلوم السياسية

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