ابتعدوا عن التخصصات التقليدية.. برلمانية توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

تقدمت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالتهنئة للطلاب الأوائل بالثانوية العامة، وكذا جميع الطلاب المتفوقين والناجحين رغم صعوبة الامتحانات والنظام الجديد "البابل شيت" الذي شهدته امتحانات الثانوية العامة الأخيرة.

ووجهت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، رسالة لطلاب الثانوية العامة خلال تسجيل رغباتهم، حيث نصحتهم بالابتعاد عن التخصصات التقليدية والاتجاه إلى التعليم العصري الحديث والتخصصات الحديثة المطلوبة حاليا في سوق العمل.



وأكدت عضو لجنة التعليم، أن الطلاب يذهبون إلى التخصصات التقليدية كل عام، الأمر الذي يزيد الضغط على هذه الكليات ويصبح خريجيها أكثر من المطلوب لسوق العمل، لذلك لابد من الاتجاه إلى التخصصات العصرية الخاصة بالتكنولوجيا والتي أصبحت مطلوبة بشدة خلال الفترة الحالية ولها مستقبل كبير.