متولي يعود لتدريبات الأهلي بعد شفائه من الإصابة

شارك محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل كامل في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان متولي قد اكتفى بالمشاركة في جزء من مران الأهلي، قبل مباراة طلائع الجيش، بسبب شكواه من آلام في الأسنان.

وتعافى متولي من آلام الأسنان وشارك في المران الجماعي للفريق اليوم كاملًا، ومن ثم بات جاهزًا وتحت تصرف الجهاز الفني، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة.

وقبل انطلاق مران الأهلي، حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين والجهاز المعاون قبل انطلاق المران لمدة ١٥ دقيقة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الإسكندرية.

يذكر أن الأهلي يتبقى له ثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز، الأولى مع المصري في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.