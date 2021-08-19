أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 19-8-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 19-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.



دولار أمريكى شراء 15.6344 وبيع 15.7670

يورو شراء 18.3219 وبيع 18.4837

جنيــه إسترليـنى شراء 21.522 وبيع 21.7112

دولار كنـدى شراء 12.3915 وبيع 12.5006

كرون دانمركى شراء 2.4636 وبيع 2.4849

كرون نرويجى شراء 1.7583 وبيع 1.7738

كرون ســويدى شراء 1.7918 وبيع 1.8078

فرنك سويسرى شراء وبيع 17.0774 17.2280

100 ين يابانى شراء 14.2416 وبيع 14.3650

ريـــال سعـــودى شراء 4.1686 وبيع 4.2042

دينــار كويتى شراء 51.8846 وبيع 52.4606

درهم إمارات شراء 4.2560 وبيع 4.2929

دولار اســـترالى شراء 11.3381 وبيع 11.4358

دينــار بحــريني شراء 41.4639 وبيع 41.8224

ريـــال عمـــانى شراء 40.6046 وبيع 40.9533

ريـــال قطــــرى شراء 4.2263 وبيع 4.2633

دينـار اردنـى شراء 22.0203 وبيع22.2698

يوان صينى شراء 2.4122 وبيع 2.4330