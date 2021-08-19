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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 19-8-2021

ارشيفية
ارشيفية

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 19-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.


دولار أمريكى شراء 15.6344 وبيع 15.7670
يورو  شراء 18.3219 وبيع 18.4837
جنيــه إسترليـنى شراء 21.522 وبيع 21.7112
دولار كنـدى شراء 12.3915      وبيع 12.5006
كرون دانمركى شراء 2.4636   وبيع 2.4849
كرون نرويجى شراء 1.7583   وبيع 1.7738
كرون ســويدى شراء 1.7918   وبيع 1.8078
فرنك سويسرى شراء وبيع 17.0774  17.2280
100 ين يابانى شراء 14.2416 وبيع  14.3650
ريـــال سعـــودى شراء 4.1686 وبيع  4.2042
دينــار كويتى شراء 51.8846   وبيع 52.4606
درهم إمارات شراء  4.2560     وبيع 4.2929
دولار اســـترالى شراء 11.3381 وبيع 11.4358
دينــار بحــريني شراء  41.4639 وبيع  41.8224
ريـــال عمـــانى شراء 40.6046 وبيع 40.9533
ريـــال قطــــرى شراء 4.2263 وبيع  4.2633
دينـار اردنـى شراء 22.0203  وبيع22.2698
يوان صينى شراء  2.4122      وبيع 2.4330

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس دولار أمريكي يورو جنيه إسترليني ريال سعودي

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