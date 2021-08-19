خالد عكاشة: ما يحدث في أفغانستان عقاب الطبيعة.. والوضع معقد للغاية

كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تفاصيل الأوضاع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، مؤكدا أن الأمور هناك في غاية التعقيد.



وأضاف العميد خالد عكاشة، أن المشهد في أفغانستان معقد للغاية و مرتبط بـ الصراعات الدولية، مضيفا أن وضع أفغانستان الجغرافي جعلها في دائرة الصراعات بين القوى الدولية الكبرى.

وتابع العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن حركة طالبان تحاول إيهام العالم بأنها نسخة مختلفة عن الحركة المتشددة في عام 2001، مؤكدا أنه أمرا غير حقيقي تماماً.



وأكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ما يحدث في أفغانستان هو "عقاب الطبيعة، مشيرا إلى أن المشهد الاستثنائي بأفغانستان والاستيلاء على كابول يؤثر على الجوار الإقليمي في المقام الأول بالنسبة لأفغانستان.



وتابع العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن طالبان أكدت أنها ستبني دولة تتوافق مع المجتمع الدولي، وأن روسيا والصين ستكونان أكثر يقظة من الأحداث في أفغانستان، مؤكداً أن أفغانستان أصبحت المركز الرئيسي لاحتضان الجماعات الارهابية كما حدث مع تنظيم القاعدة.

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ويعيش المواطن الأفغاني في حالة من الرعب، بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم، بدأ البعض في حزم أمتعته للهرب من بلاده مع الدبلوماسيين و الموظفين الأجانب خوفا من الوقوع تحت حكم طالبان المتطرف .