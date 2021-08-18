برلمانية: إلزام العاملين بمنظومة التعليم أخذ اللقاح قبل بدء العام الدراسي صائب 100%

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه لانجاح أي منظومة يجب أن يطبق القانون بكل صرامة دون تميز او استثناءات، موضحة أن قرار وزارة التربية والتعليم بعدم السماح بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، صائب بنسبة مائة بالمائة .

وأضافت البيومي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنه بالتزامن مع جائحة كورونا والتي تمثل خطر كبير على العالم، ينبغي أن نتكاتف وذلك عن طريق الالتزام بكل ما يتم اتخاذه من قرارات والاجراءات الاحترازية اللازمة التي تساهم في الحد هذا الفيروس.

وتابعت عضو لجنة التعليوم والبحث العلمي بالبرلمان:" انه لكي نبدء عام دراسي ونحن مستعدين لمواجهة تلك لجائجة يجب الاستعداد من الان والبدء في تلقى اللقاحات لجميع العاملين في مجال التعليم ومراعاة مرضى السكر والضغط اصحاب الامراض المزمنة".

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا إلى جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.

جاء ذلك في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالصحة العامة للعاملين بالتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس حتي يتسني لنا بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من انتشار فيروس كورونا.

ونص الكتاب الدوري علي الآتي:

تشكل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة تكون مهمتها إعداد قاعدة بيانات للعاملين علي مستوي المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسئولية مدير المدرسة تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

ستقوم اللجنة بإخطار من لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021..

لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية..

سيتم تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل علي موقع وزارة الصحة والسكان (العاملين بوزارة التربية والتعليم) لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد الحدد للجرعات ويقوم مديرو المديريات التعليمية بسرعة التنسيق مع مديري مديريات الصحة بالمحافظة من خلال السادة المحافظين لتنفيذ التعليمات المرسلة إليهم، مع ضرورة موافاة نائب الوزير لشئون المعلمين بتقرير يوضح الموقف النهائي لعدد ونسب مئوية ل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلق أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) من خلال الإيميل الخاص [email protected] مع ضرورة إخطار مدير مديرية الصحة والسكان بنسخة من التقرير.