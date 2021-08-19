تمنت لقاءه.. أسامة الأزهري يتكفل بالثانية على الثانوية الأزهرية ويوجه لها رسالة

وجه الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف رسالة إلى الطالبة علياء ياسر، الثانية على الثانوية الأزهرية من المكفوفين، التي طلبت في اكثر من لقاء تلفزيوني بمقابلته، مؤكدا أنه سيقوم بالتكفل بكل ما تحتاجه من كتب ومراجع ومصادر لها بعد التحاقها بكلية الشريعة الإسلامية.

وأوضح "الأزهري" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء ردًا على مقطع فيديو نشرته أخبار اليوم طلبت فيه مقابلته قائلا: "سوف أحقق أمنيتك بما لا تتصورينه وانتظري المفاجأة".

وأضاف: "سوف أرتب لها خلال أيام رحلة عمرة وأحقق أمنية أهلها، وحتى حصولها على الدكتوراه من الكلية سأقوم بالتكفل بكل ما تحتاجه من مراجع وكتب ومصادر".



وتابع: أنتى شرف وفخر لنا جميعًا، وأتقدم لك بخالص التهاني على النجاح المبهر، وخالص التهاني للأسرة الكريمة الذين دعموا في النجاح".



وعرض الإعلامي رامى رضوان، فيديو للطالبة علياء ياسر أنور الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين، قالت إنها حصلت على مجموع 96.14%، وتتمنى مقابلة الدكتور أسامة الأزهرى".

