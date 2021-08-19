كشري: اتحاد الكرة "بيعمل حساب'' للأهلي والزمالك فقط

أكد أحمد كشري المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد ، يراعي جيداً مصلحة قطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك دون النظر إلى مصلحة الأندية الأخرى .

وقال كشري في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :

الاتحاد المصري لكرة القدم ضغط جدول الدوري بشكل كبير من أجل مصلحة النادي الأهلي فقط ، بعد نهاية رحلته في دوري أبطال إفريقيا عقب تتويجه باللقب العاشر ، وهو أمر مرهق بدنياً لجميع الأندية وبشكل خاص الأندية التي تعاني من أزمات مالية ، بسبب نفقات السفر ، فكان على الجبلاية إلغاء دوري الموسم الماضي أو الموسم الجاري ، نظراً لضيق الوقت .

وفاز الإنتاج الحربي على مضيفه غزل المحلة بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ31 من دوري we المصري على ستاد غزل المحلة.

ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ17 (قبل الأخير) بجدول ترتيب أندية المسابقة، وفي الجانب الأخر توقف رصيد غزل المحلة عند 34 نقطة في المركز الـ14.