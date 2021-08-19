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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغندور يكشف موقف الزمالك من المعارين وصفقة كريم العراقي

كارتيرون
كارتيرون

قال خالد الغندور نجم نادي الزمالك الأسبق، إن المدير الفني الحالي للفارس الأبيض باتريس كارتيرون استقر على عودة كل اللاعبين المُعارين في الموسم الجديد.

وأضاف الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "هناك رغبة في عودة اللاعبين المُعارين، سواء كريم بامبو أو عمر السعيد أو مصطفى فتحي ومحمد أوناجم ومحمد صبحي، جميعهم سيعودون لنادي الزمالك في الموسم الجديد".


واستكمل: "هناك رغبة في ضم 3 لاعبين مصريين جدد، وقد لا يكون هناك لاعب أجنبي جديد في الزمالك، لكن هناك رغبة في عودة رزاق سيسيه".

واستطرد: "كانت هناك رؤية سابقة الزمالك في ضم كريم العراقي ، لكن المؤكد لديّ أن اللاعب حاليًا ليس ضمن الخيارات المطروحة للنادي".

واختتم: "الدوري ما زال في الملعب وصعب جدًا جدًا، ومن أصعب الدوريات التي رأيتها في حياتي، وحال فوز الزمالك به سيكون له طعم مختلف".

خالد الغندور نادي الزمالك باتريس كارتيرون كريم بامبو مصطفى فتحي

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