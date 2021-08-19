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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب نيجيريا يكشف موقف النسور من ضم نجم الأهلي ولاعبي مصر الأخطر

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا

كشف  نبيل الطرابلسي المدرب المساعد لمنتخب نيجيريا الأول لكرة القدم لكرة، عن إمكانية انضمام جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي لقائمة فريقه الوطني.

وقال الطرابلسي في تصريحات تلفزيونية لفضائية "الشمس" عبر برنامج "البلدوزر": "مواجهة مصر ستكون قوية في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، المنتخب المصري يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرات، ومحمد صلاح هو الأخطر بين صفوف الفريق".


وتابع: "أحمد حجازي أيضًا كان رائعًا في أولمبياد طوكيو وأحد أهم نجوم مصر في تلك البطولة".

وعن موقف جونيور أجاي من الانضمام إلى قائمة المنتخب النيجيري، أردف: "هو سبق وشارك مع نيجيريا في أحد المعسكرات وخاض ودية وكان وقتها مميزًا مع الأهلي".

وواصل: "انضمامه يتوقف على حالته البدنية والطبية قبل البطولة قبل اتخاذ أي قرار بشأنه".

واستكمل: "سياستنا في الوقت الحالي تعتمد على الإحلال والتجديد بين صفوف المنتخب، معدل أعمار المنتخب النيجيري ما بين 22 و23 سنة وحارس المرمى يعتبر هو الأكبر سنًا".

واختتم: "واجهنا منتخب مصر وديًا من قبل وهذا اللقاء شهد تألق محمود حسن تريزيجيه وقتها وكان نجم منتخب مصر وفي رأيي فهو قوة ضاربة للمنتخب المصري".

نبيل الطرابلسي منتخب نيجيريا جونيور اجاى النادي الأهلي بطولة أمم إفريقيا محمد صلاح

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