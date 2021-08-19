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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدة الطفلة بيان توضح تطورات الحالة الصحية لابنتها

الطفلة بيان
الطفلة بيان

قالت وردة الدبس، والدة الطفلة الفلسطينية "بيان"، التي وجه الرئيس السيسى بعلاجها بمستشفى معهد ناصر، إن حالة بيان استجابت للعلاج بشكل كبير، متابعة: بيان تحسنت بشكل كبير خلال فترة قصيرة.
 

وأضافت “وردة الدبس” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الحالة النفسية لـ بيان تحسنت كثيرا، مسترسلة:" بيان أصبحت تتعاون بشكل أكبر مع الأطباء بعد تحسن حالتها.
 

وأكملت: بيان مازالت تحت الفحص، ولم يتم تحديد موعد خروجها حتى الآن.

وفي سياق متصل: أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تماثل الطفلة الفلسطينية "بيان محمود" للشفاء، بعد تلقيها العلاج اللازم لحالتها الصحية بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، والذي استقبلها يوم 1 أغسطس الجاري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الطفلة كانت تعاني من مرض "البثرية الصديدية"، وهو نوع نادر من "الصدفية" حيث بدأت تلقي العلاج المناسب لحالتها الصحية منذ اليوم الثالث لتواجدها بالمستشفى، فور إجراء جميع الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية اللازمة لها.

وأضاف "مجاهد" أن الحالة الصحية للطفلة بدأت في التحسن خلال 7 أيام من تلقيها العلاج، موضحًا أنه تم إجراء تحليل لعينة من جلد الطفلة مرتين بإشراف أساتذة الباثولوجى، والتي أظهرت أنها تعاني من مرض الصدفية من نوع البثرية الصديدية النادرة، ويُعد مرضًا مزمنًا، حيث تساهم الأدوية المعالجة للحالة على التحكم في نشاط المرض ومنع التهيج الذي يظهر على الجلد.

وتابع، أن الطفلة ستظل في المستشفى تحت الملاحظة الطبية لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث يتم متابعة الطفلة على مدار اليوم من خلال فريق طبي في تخصصات “الباطنة، الأطفال، الجلدية، المناعة، التغذية”.

وأكد أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت بمتابعة الحالة الصحية للطفلة بصفة دورية بعد عودتها إلى بلادها، سواء من خلال التواصل المستمر بين الفريق الطبي وذوي الطفلة للوقوف على تطورات حالتها الصحية، أو من خلال استقبالها مرة أخرى بمستشفى معهد ناصر لمتابعة حالتها.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استجاب إلى استغاثة من مواطن فلسطيني بعلاج ابنته داخل مصر، والتي تبلغ 7 سنوات وتعاني منذ ولادتها من مرض جلدي نادر، ووجه سيادته بتقديم أفضل

 

بيان الرئيس السيسي الطفلة الفلسطينية معهد ناصر اخبار التوك شو

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