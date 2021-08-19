آخر تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا .. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، آخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، بعدما أثير خلال الساعات الماضية أنها متدهورة.

وأكد هاني عبر برنامجه الماتش على قناة صدى البلد استقرارها وتواجده في المنزل خلال الوقت الحالي، كما أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، في تواصل مستمر مع أسرته، من أجل الاطمئنان عليه.

وتحدث حتحوت عن حالة مؤمن زكريا حيث كان قد تعرض لسقوط أدى لارتجاج خفيف في المخ وإعياء، واتنقل للمستشفى، وهو متواجد في المنزل من السبت الماضي، وتجرى متابعة حالته الصحية.

وأتم هاني حتحوت حديثه على أنه قد تم التأكيد على مؤمن زكريا بعمل فحوصات طبية، وكانت حالته الصحية تحسنت فى الفترة الماضية، لكن مع الارتجاج الخفيف والدوار طلب منه بعض الفحوصات.

ومن المفترض أن ترسل للطبيب الخاص به في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لمعرفة هل محتاج علاج جديد أو يستمر على علاجه القديم.