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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. تفاصيل

محمد الشناوي
محمد الشناوي

قال  وليد عبد الهادي وكيل اللاعبين إنه حصل على حكم ضد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر بتغريمه مبلغ مليون و650 ألف جنيه.

وأضاف عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الشمس" عبر برنامج "ملعب البلدوزر": "كنت مع محمد الشناوي عندما خرج من ناشئي النادي الأهلي وانتقل إلى طلائع الجيش وبعدها لحرس الحدود لمدة موسم على سبيل الإعارة، وانتقل إلى بتروجيت وفي النهاية انتقل للأهلي".

وأضاف: "أنا من نقلت محمد الشناوي من بتروجيت إلى الأهلي، ويربطني عقد بالنادي يؤكد توسطي في انتقاله ويتضمن القيمة المالية الخاصة بي، والأهلي ينفذ عقوده دائمًا".


وتابع: "بعد انتقال الشناوي إلى الأهلي رفض منحي عمولتي رغم العقد المبرم بيننا، حاولت معه مرة واثنين وتحدثت مع سيد عبد الحفيظ، والأخير قال لي سر في الإجراءات التي تريدها، ورفعت قضية في المحكمة وحصلت على حكم والشناوي استأنف عليه وتم رفض الاستئناف، وحصلت على حكم نهائي من المحكمة بتغريم الشناوي مليون و650 ألف جنيه".

واستطرد: "سأحصل على إذن من المحكمة بتنفيذ الحكم، سواء من أموال محمد الشناوي في البنك، أو راتبه من النادي الأهلي".

وأتم: "كنت أتمنى ألا تصل الأمور لهذه الدرجة، الشناوي يأخذ الأمور بمحمل العند ولا أعرف سبب ذلك، هذا عملي قمت به واجتهدت معه لمدة 8 سنوات".

واختتم: "تحدثت مع سيد عبد الحفيظ وبالفعل جلس مع محمد الشناوي، ولكن الأخير أبلغه أنه مستمر في القضية".

وليد عبد الهادي محمد الشناوي الأهلى منتخب مصر سيد عبد الحفيظ

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