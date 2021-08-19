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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد لطفى يمارس التدريبات الرياضية فى المنزل.. ويعلق: الأكل فتة وبليلة

صدى البلد

نشر الفنان محمد لطفى صورة له اثناء ممارسة التدريبات الرياضية داخل المنزل وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 

 

وعلق محمد لطفى قائلا “ صباح الفل النهارده عشان صايم عاشروه الجيم ف البيت والاكل فته وبليله  ”.

 

يذكر أن  الفنان محمد لطفي قال إنه سيخوض تجربة البطولة المطلقة في عمل سينمائي جديد قريبا، رافضا الكشف عن اسمه؛ لحين الاستقرار على جميع التفاصيل الخاصة بالعمل، مشيرا إلى أنه يفاضل كذلك بين عدد من الأعمال الدرامية، وسيحسم أمر مشاركته في الدراما التليفزيونية بعد الانتهاء من قراءة السيناريوهات الخاصة بها.

 

وعبر محمد لطفى عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بين السما والأرض"، والذى خاض به ماراثون الدراما الرمضانية لهذا العام، لافتا إلى أن التحضير الجيد للعمل ساهم في نجاحه، واصفا المخرج محمد العدل بأنه مخرج كبير باعتباره أحد المنتمين لمدرسة الواقعية التي تضم كبار المخرجين، ومن أبرزهم عاطف الطيب.

محمد لطفي انستجرام

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