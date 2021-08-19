هاليب تنسحب من بطولة سنسيناتي للتنس

انسحبت سيمونا هاليب، قبل خوض مباراتها في الدور الثاني ببطولة سنسيناتي المفتوحة للتنس، بسبب تمزق بسيط في عضلات الفخذ.

وكانت هاليب، التي غابت عن بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى، طلبت وقتًا للعلاج خلال مباراتها في الدور الأول يوم الثلاثاء.

لكنها عادت لتنتصر 6-4 و3-6 و6-1 على ماجدا لينيت، وبعد ذلك خضعت لكشف بالأشعة، حيث اتضح أنه من الأفضل انسحابها من البطولة.

وكتبت اللاعبة الرومانية في حسابها على تويتر قبل مواجهة جيسيكا بيجولا "للأسف الأشعة صباح اليوم أظهرت وجود تمزق بسيط في عضلات الفخذ اليمنى، وبالتالي خوض المباراة مخاطرة كبيرة".

وأشارت هاليب إلى أنها ستخضع للراحة من أجل محاولة اللحاق ببطولة أمريكا المفتوحة نهاية الشهر الحالي، حيث تسعى للقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى.