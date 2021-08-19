استقرار واضح..تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم

عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الخميس، 19- 8 -2021.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.53 جنيه للبيع و18.31 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.79 جنيه للبيع و21.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 52.31 جنيه للبيع 49.35 جنيه للشراء.

