ارتفاع حصيلة قتلى زلزال هاييتي إلى 2189 قتيلا

أعلنت وكالة الحماية المدنية في هاييتي، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم السبت الماضي، وبلغت شدته 2ر7 درجة على مقياس ريختر، إلى 2189 قتيلا على الأقل وأكثر من 12 ألف مصاب.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الزلزال تسبب في تدمير أكثر من 12 ألف منزل وتشريد نحو 30 ألف عائلة، كما تسبب في إلحاق خسائر بالعديد من المدارس والمكاتب والكنائس في البلاد.

وكان مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قد أعلن أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 8 أميال جنوب شرق منطقة "بيتيت ترو دي نيبيس"، وعلى عمق 6 أميال.