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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعلن استخدام سلطته الفيدرالية لإعطاء تطعيم كورونا لغير الملقحين

صدى البلد

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إجراءات لفرض أخذ لقاح كورونا لغير الملقحين مستخدما سلطته الفيدرالية.

وقال بايدن في معرض حديثه عن إجراءات مكافحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، "لن نقف متفرجين أمام حكام الولايات الذين يمتنعون عن حماية أطفال المدارس"، معتبرا رفض البعض ارتداء الكمامات في المدارس أمراً خاطئاً ورفض تسييس هذه القضية.

كما أعلن أنه وجه وزارة التعليم باتخاذ كل التدابير لحماية الأطفال في المدارس، وقال: "علينا التحقق من ارتداء الكمامات"، موضحا أن هناك نحو 85 مليون شخص مؤهلون لأخذ التطعيمات لكنهم لم يفعلوا ذلك، مشيرا إلى أن أعداد المتلقين للقاحات في ازدياد.

ووجه رسالة إلى من لم يتلقوا لقاحات: "من فضلكم! قوموا بذلك. من أجلكم. من أجل من تحبون، ومجتمعاتكم، وجيرانكم. معا سوف ننجز هذه المهمة".

وقال: "نحتاج إلى التقدم بسرعة أكبر"، مؤكدا أنه وجه بالتطعيم الإلزامي للعاملين في المكاتب الحكومية والعسكريين .. مشيرا إلى ضرورة تلقي الأشخاص العاملين في دور رعاية المسنين التطعيمات وإلا ستفقد هذه المراكز منافع صحية فيدرالية.

وأشاد الرئيس بشركات القطاع الخاص التي ألزمت العاملين فيها بأخذ التطعيمات، وكذلك بكليات وجامعات.

وقال إن الأمريكيين يأخذون التطعيمات منذ عقود ضد أمراض أخرى، ولم يعد يخطر ببالهم التفكير بأمراض مثل الجدري والحصبة، بسبب هذه اللقاحات.

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