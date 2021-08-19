الزراعة تعلن تدشين المشروع القومي للري الحديث بالشرقية

صرح المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية، أن المديرية شاركت في ورشة عمل لتدشين المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والتي تنظمها مديريتي الري والزراعة بالتعاون مع المحافظة وذلك بقصر ثقافة الزقازيق بحضور د ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح "لاشين" أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة منظومة تحديث الري وتشجيع المزارعين على الاشتراك فيها نظرا لأهميتها في زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف ومستلزمات الإنتاج، فقد نجحت مديرية الزراعة بالشرقية خلال الفترة الماضية في تحويل مساحة 25778 فدان الي نظام الري الحديث بزيادة 1778 فدان عن المستهدف تحقيقه بمحافظة الشرقية.

ولفت إلى أننا نشهد نهضة زراعية غير مسبوقة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من ميكنة الجمعيات الزراعية وانشاء قاعدة بيانات مميكنة بكل جمعية زراعية وإصدار كارت الفلاح المميكن لتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بالإضافة الي تطوير مراكز تجميع الالبان والتخطيط لإنشاء الدلتا الجديدة لتأمين أمن مصر الغذائي خلال الفترة القادمة.

شارك في ورشة العمل قيادات من وزارتي الزراعة والري ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الزراعية وعدد من المزارعين.

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