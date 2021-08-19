عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متابعة مستمرة من الرئيس .. مدبولي : المشروعات الخدمية والتنموية بالإسكندرية والبحيرة ومطروح ستحدث نقلة نوعية

صدى البلد

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا  مساء أمس مع اللواء أحمد على العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها، بمحافظات: الإسكندرية والبحيرة ومطروح. 


وأكد رئيس الوزراء أهمية وضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بمحافظات المنطقة الشمالية، والتي سيكون لها مردود إيجابي واسع على توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا الإسراع بخطى التنمية، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للموقف التنفيذي لهذه المشروعات، لما ستحدثه من نقلة نوعية بوجه عام. 


وخلال الاجتماع عرض اللواء أحمد العزازي موقف تنفيذ عدد من محاور الطرق الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، وغيرها بمحافظة مطروح، والتي ستسهم في تيسير الحركة المرورية، وتوفير الوقت والطاقة، والتخفيف على المواطنين. 


كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها، سواء في محافظة الإسكندرية، أو البحيرة، ومنها ما يخدم أهالينا سكان المناطق العشوائية، وكذا مختلف شرائح الدخل، حيث تم التأكيد أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من عدد كبير من الوحدات السكنية بالمحافظتين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.  
 

ترشيحاتنا

طالبان بعد سيطرتها على كابول: لن نقطع علاقات أفغانستان بأي دولة

مدير معهد بحوث أمراض النباتات يكشف نشاط المعهد خلال يوليو 2021

10 آلاف جنيه رسوم ترخيص استخدام مياه الصرف لـ تغذية المزارع السمكية بالقانون الجديد

ابن الأسطورة.. DNA يحرم "سانتياجو لارا" من ميراث مارادونا

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وارتفاع الدولار | تفاصيل

محمد حلمى: الزمالك الأحق بالدوري.. والحديث عن التفويت "ميصحش"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة راكب سوداني في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفره

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. تفاصيل

بعد فوز البنك الاهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

قلبي وجعني .. زوجة مؤمن زكريا تعلق على الأخبار المتداولة بشأن تدهور حالة زوجها الصحية

أبواب بإشارات ضوئية.. إجراء جديد في المسجدين النبوي والحرام بشأن المعتمرين

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

فيديو

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ