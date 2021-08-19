"الجاهل": إنشاء مدينة للعدالة يساعد في ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة

أشاد النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الادارية الجديدة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد على تكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد حيث يساعد في ترسيخ لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

وأكد الجاهل، خلال البيان الصادر له، أن تفكير الرئيس في إنشاء مدينة للعدالة بجانب كلا من حي الحكومة والبرلمان والشيوخ تعد بمثابة فكرة منطقية وحكيمة توضح السياسة التي تنتهجها القيادة السياسية وتحرص على تنفيذها بالرغم من تفشي فيروس كورونا القاتل، ومواجهة الدولة ظروف حرجة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة يأتي ضمن خطة التنمية التي تتبناها الدولة في توجهاتها الحالية وضمان السرعة في الإنجاز للتطور الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنها سيسهم في توفير جانب كبير من العنصر البشري فضلًا عن مساعدتهم في توفير الوقت والجهد.