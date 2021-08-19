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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدير معهد بحوث أمراض النباتات يكشف نشاط المعهد خلال يوليو 2021

نشاط مركز بحوث النباتات
نشاط مركز بحوث النباتات

قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات أن المعهد خلال شهر يوليو 2021 قام بالآتي:

أولاً: متابعة الحالة المرضية للمحاصيل
• المرور على زراعات الخضر بمحافظة القليوبية – مركز شبين القناطر للوقوف على الحالة المرضية .

• ‏• المرور على زراعات الخضر بمحافظة المنوفية – مدينة السادات لرصد الحالة المرضية.

• ‏• زيارة ميدانية لحديقة الأورمان للاشتراك فى لجنة لرش الشجيرات والمشاتل والمسطحات الخضراء.

• ‏• المرور علي زراعات الأرز بمحافظات كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – الغربية –دمياط  لمتابعة الحالة المرضية. 

• ‏• المرور علي زراعات الذرة بمحافظات كفرالشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - المنوفية -القليوبية - الاسماعلية - بنى سويف - قنا - الاقصر لمتابعة الحالة المرضية.

• ‏• المرور علي زراعات قصب السكر بمحافظات قنا و الاقصر لمتابعة الحالة المرضية.

• ‏ثانيآ : الارشاد والتدريب:- 
• ‏قام المعهد بعمل15 يوم حقل في مجال أمراض الذرة الشامية في جميع محافظات مصر. 

• ‏ثالثآ : النشاط البحثي:
• ‏تم نشر عدد 10 بحوث في مجلات علمية دولية

• ‏رابعآ: النشاط الإنتاجي
• ‏1- تم فحص عدد (409) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

• ‏2- فحص عدد (51) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة. 

• ‏3- الإشتراك فى أعمال (9) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة. 
• ‏4- فحص عدد (45) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض. 

• ‏5- فحص عينات موز ناتج زراعة الانسجه للتأكد من خلوها من الامراض الفيروسيه

• ‏6- شراء 19 عزلة فطرية + عمل CD تجريب مركب هيدروماكس .

• ‏7- فحص عدد (30) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة من الناحية المرضية.

الزراعة بحوث أمراض النباتات زيارة ميدانية مسطحات الخضراء المسطحات الخضراء

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مدير معهد بحوث أمراض النباتات يكشف نشاط المعهد خلال يوليو 2021

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