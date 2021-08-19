مدير معهد بحوث أمراض النباتات يكشف نشاط المعهد خلال يوليو 2021

قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات أن المعهد خلال شهر يوليو 2021 قام بالآتي:

أولاً: متابعة الحالة المرضية للمحاصيل

• المرور على زراعات الخضر بمحافظة القليوبية – مركز شبين القناطر للوقوف على الحالة المرضية .

• ‏• المرور على زراعات الخضر بمحافظة المنوفية – مدينة السادات لرصد الحالة المرضية.

• ‏• زيارة ميدانية لحديقة الأورمان للاشتراك فى لجنة لرش الشجيرات والمشاتل والمسطحات الخضراء.

• ‏• المرور علي زراعات الأرز بمحافظات كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – الغربية –دمياط لمتابعة الحالة المرضية.

• ‏• المرور علي زراعات الذرة بمحافظات كفرالشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - المنوفية -القليوبية - الاسماعلية - بنى سويف - قنا - الاقصر لمتابعة الحالة المرضية.

• ‏• المرور علي زراعات قصب السكر بمحافظات قنا و الاقصر لمتابعة الحالة المرضية.

• ‏ثانيآ : الارشاد والتدريب:-

• ‏قام المعهد بعمل15 يوم حقل في مجال أمراض الذرة الشامية في جميع محافظات مصر.

• ‏ثالثآ : النشاط البحثي:

• ‏تم نشر عدد 10 بحوث في مجلات علمية دولية

• ‏رابعآ: النشاط الإنتاجي

• ‏1- تم فحص عدد (409) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

• ‏2- فحص عدد (51) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

• ‏3- الإشتراك فى أعمال (9) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

• ‏4- فحص عدد (45) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

• ‏5- فحص عينات موز ناتج زراعة الانسجه للتأكد من خلوها من الامراض الفيروسيه

• ‏6- شراء 19 عزلة فطرية + عمل CD تجريب مركب هيدروماكس .

• ‏7- فحص عدد (30) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة من الناحية المرضية.