مدير معهد بحوث أمراض النباتات يكشف نشاط المعهد خلال يوليو 2021

قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات أن المعهد خلال شهر يوليو 2021 قام بالآتي:
أولاً: متابعة الحالة المرضية للمحاصيل
• المرور على زراعات الخضر بمحافظة القليوبية – مركز شبين القناطر للوقوف على الحالة المرضية .
• • المرور على زراعات الخضر بمحافظة المنوفية – مدينة السادات لرصد الحالة المرضية.
• • زيارة ميدانية لحديقة الأورمان للاشتراك فى لجنة لرش الشجيرات والمشاتل والمسطحات الخضراء.
• • المرور علي زراعات الأرز بمحافظات كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – الغربية –دمياط لمتابعة الحالة المرضية.
• • المرور علي زراعات الذرة بمحافظات كفرالشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - المنوفية -القليوبية - الاسماعلية - بنى سويف - قنا - الاقصر لمتابعة الحالة المرضية.
• • المرور علي زراعات قصب السكر بمحافظات قنا و الاقصر لمتابعة الحالة المرضية.
• ثانيآ : الارشاد والتدريب:-
• قام المعهد بعمل15 يوم حقل في مجال أمراض الذرة الشامية في جميع محافظات مصر.
• ثالثآ : النشاط البحثي:
• تم نشر عدد 10 بحوث في مجلات علمية دولية
• رابعآ: النشاط الإنتاجي
• 1- تم فحص عدد (409) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.
• 2- فحص عدد (51) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.
• 3- الإشتراك فى أعمال (9) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.
• 4- فحص عدد (45) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.
• 5- فحص عينات موز ناتج زراعة الانسجه للتأكد من خلوها من الامراض الفيروسيه
• 6- شراء 19 عزلة فطرية + عمل CD تجريب مركب هيدروماكس .
• 7- فحص عدد (30) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة من الناحية المرضية.