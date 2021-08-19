عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ابن الأسطورة.. DNA يحرم "سانتياجو لارا" من ميراث مارادونا

مارادونا - سانتياجو
مارادونا - سانتياجو لارا

أكد تقرير أرجنيني، أن نتائج الحمض النووي “DNA” لـ سانتياجو لارا الذي ادعى أنه ابن الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، جاءت سلبية.

 

وذكرت صحيفة “باخينا 12” الأرجنتينية، أن سانتياجو لارا الذي ادعى أنه دييجو أرماندو مارادونا خضع لتحليل DNA بعد وفاة الأسطورة الأرجنتينية لتوزيع الميراث، وجاءت النتيجة سلبية.

 

كان سانتياجو ادعى في عام 2013، أنه ابن دييجو مارادونا مما تسبب في عاصفة من الانتقادات الحادة ضد مارادونا في ذلك الوقت.

نجم الأرجنتين المعتزل: ميسي لن يصبح أبدا مثل مارادونا

مارادونا لم ينتحر.. اتهامات للطاقم الطبي بقتل الأسطورة الأرجنتيني

 

وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر يناهز 60 عاما.

 

التحقيق مع محامي الأسطورة.. مفاجأة جديدة بشأن وفاة مارادونا
 

في سياق آخر، ذكرت صحيفة “باخينا 12”  الشهر الماضي،، أن القضاء الأرجنتيني قرر فتح تحقيق مع ماتياس مورلا، بعد الاشتباه في تورطه في جريمة قتل مارادونا.

 

وأضافت الصحيفة الأرجنتينية، أنه تم الكشف عن رسالة بين محامي مارادونا، وليوبولدو لوكي طبيب الأعصاب الخاص بـ مارادونا، بعد 3 أيام فقط من وفاة الأسطورة الأرجنتينية، حيث قال المحامي للطبيب: "لم يكن لديك علاقة بالأمر.. أنا محاميك".

 

مارادونا سانتياجو لارا ابن مارادونا وفاة مارادونا قضية وفاة مارادونا

ترشيحاتنا

غرق العمال في غلاية مصنع كرداسة فاكتشفت الشرطة غش الزيوت

تعرف على الوحش القادم بقوة بوجاتي شيرون سوبر سبورت

بعد الجدل السائد.. مصدر يحسم مصير توقيع إيهاب جلال لبيراميدز رسميا

المشاط: مشروع مع البنك الدولي للقضاء علي تلوث الهواء في القاهرة بـ 200 مليون دولار

طالبان بعد سيطرتها على كابول: لن نقطع علاقات أفغانستان بأي دولة

مدير معهد بحوث أمراض النباتات يكشف نشاط المعهد خلال يوليو 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة راكب سوداني في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفره

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. تفاصيل

بعد فوز البنك الاهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

قلبي وجعني .. زوجة مؤمن زكريا تعلق على الأخبار المتداولة بشأن تدهور حالة زوجها الصحية

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

أبواب بإشارات ضوئية.. إجراء جديد في المسجدين النبوي والحرام بشأن المعتمرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

فيديو

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ