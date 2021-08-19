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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط ينخفض إلى 66 دولارا في أدني مستوى منذ مايو بفعل مخاوف الطلب

صدى البلد

انخفض النفط إلى 66 دولارا للبرميل اليوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ مايو ، تحت وطأة المخاوف من ضعف الطلب مع زيادة الإصابات بكوفيد-19 وارتفاع الدولار الأميركي وقفزة مفاجئة في مخزونات البنزين الأميركية.
 

وحذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا في المناطق التي تتراجع فيها معدلات التطعيم. وارتفعت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وسجل الدولار أعلى مستوى في تسعة أشهر مما أثر على السلع المسعرة بالعملة الأميركية.

وكان خام برنت منخفضا 2.10 دولار، بما يعادل 3.1 بالمئة، إلى 66.13 دولار للبرميل بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 21 مايو .

ونزل خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 2.28 دولار، بما يعادل 3.5بالمئة، إلى 63.18 دولار للبرميل بعدما تراجع وصولا إلى 62.96 دولار، وهو أيضا المستوى الأدنى منذ 21 مايو .

ويتراجع كل من خام برنت والخام الأميركي منذ ستة أيام متتالية، في أطول سلسلة خسائر منذ هبوط استمر ستة أيام أيضا لعقود الخامين انتهى في 28 فبراير 2020.

وقال نعيم أسلم من شركة أفا تريد للسمسرة "المخاوف من ضعف توقعات الطلب نتيجة لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم ساهمت في الانخفاض".

وأدى ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الأميركية الأسبوع الماضي أيضا لزيادة المخاوف حيال بطء الطلب، خاصة أن صيف نصف الكرة الشمالي هو الوقت الذي يشهد عادة ذروة الطلب على الوقود.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين ارتفعت 696 ألف برميل إلى 228.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل.

لكن الإدارة قالت أيضا إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 435.5 مليون، وهو المستوى الأدنى منذ يناير  2020.

ويعزز ارتفاع الدولار الضغوط. وصعد الدولار وسط توقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في تقليص برنامج التحفيز هذا العام. ويجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويؤثر عادة على الأسعار.

مخزونات الخام فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية النفط برميل خام برنت

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