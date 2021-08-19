بعد مصرع عمال في الغلاية.. قرار جديد بشأن مالكي مصنع كرداسة

تواصل نيابة كرداسة في الجيزة، تحقيقاتها في واقعة مصرع 5 عمال في مصنع عقب سقوطهم داخل غلاية زيت أثناء تصليحها.

وقررت النيابة إخلاء سبيل شريك مالك المصنع، مع ضبط وإحضار المالك الثاني، والذي يحمل ترخيص المصنع وأوراقه اسمه.

وكانت نيابة كرداسة أمرت بحبس مالك مصنع الزيوت بمنطقة أبورواش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث لقى 5 عمال مصرعهم بداخل المصنع عقب سقوطهم داخل غلاية زيت أثناء تصليحها.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى وجود غش في عمليات إعادة تدوير زيوت السيارات وتكريرها، حيث استعجلت النيابة تقرير اللجنة الفنية الخاص بفحص شروط السلامة والأمان لمعرفة مدى مطابقة الزيوت للمواصفات من عدمه.

واستعلمت النيابة عن اختصاصات العاملين الذين لقوا مصرعهم في الواقعة ودور كل منهم داخل المصنع، وطبيعة العطل الفني الذي حدث في الغلاية.

وتبين من التحريات والفحص أن المصنع يعمل بدون تراخيص منذ ٤ سنوات، وسبق تحرير محاضر ضده.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الضحايا من بينهم ابن صاحب المصنع، وجاءت الأسماء كالتالي: "م. ف. أ"، نجل صاحب المصنع، و"أ. أ. ع"، و"م. ب. ع"، و"ع. م. ح"، و"س. ع".

وتمكنت قوات الإنقاذ من استخراج جثث ٥ عمال لقوا مصرعهم داخل غلاية زيت بمصنع زيوت بأبو رواش بمدينة كرداسة.

وأشارت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، إلى أن الغلاية ارتفاعها ٥ أمتار وعميقة للغاية بداخلها زيت بارد، وكان العمال يقومون بتفريغها لإجراء عمليات تصليح، إلا أن العامل الأول انزلق وغرق داخل الزيت، وأثناء محاولة الآخرين إنقاذ بعضهم البعض سقطوا واحدا تلو الآخر، ما أدى لغرقهم.

كان 5 أفراد لقوا مصرعهم داخل غلاية تكرير زيت في مصنع بالمنطقة الصناعية في أبو رواش بمدينة كرداسة.

وكشفت المعاينة الأولية وفاة 3 عمال وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر داخل غلاية زيت، أثناء إصلاحها من الداخل، وتوفي العامل الذي كان يباشر مهام تصليح الغلاية أولا، وأثناء محاولة إنقاذه لحق به الباقون تباعًا في مأساة أصابت جميع العاملين في المصنع بحالة من الحزن الشديد.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا من إدارة المصنع، بعد وفاة العاملين فانتقلت قوات من الدفاع المدني وخبراء التعامل مع مثل هذا النوع من الحرائق لانتشال جثامين المتوفين من غلاية الزيت، وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الحاضرين، خاصة العمال وأقاربهم الذين فوجئوا بالخبر عن طريق اتصالات استقبلوها من زملائهم في العمل.

انتقل فريق أمني من البحث الجنائي إلى مكان الحادث أشرف عليه اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وساهم في نجدة العمال وانتشال جثامين المتوفين في وقت سريع، وأخطرت نيابة كرداسة بالحادث، وقررت تكليف الطب الشرعي بمناظرة الجثامين وتوقيع الكشف الظاهري عليها وبيان الرأي الطبي في إمكانية تشريحها أم لا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

استمع فريق من البحث الجنائي بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس قطاع مباحث أكتوبر، لأقوال العاملين في المصنع الذين شرحوا تفاصيل الكارثة بأن أحد زملائهم كان يتولى مهمة تصليح غلاية خاصة بالزيت وتصنيع اللحوم بسبب وجود أعطال فيها، وأن العطل كان من الداخل وخلال قيامه بمهام عمله اختل توازنه وسقط في الغلاية وخلال محاولة الباقين إنقاذه ماتوا واحدًا تلو الآخر.

طرق الوقاية والسيطرة على الحوادث

أولا: بالنسبة للممارسات غير الآمنة من قبل العاملين

1- العناية بتوعية الأفراد العاملين على جميع مستوياتهم عن طريق اللقاءات الشخصية - المحاضرات - الندوات - الكتيبات والنشرات والأفلام.

2- دراسة الحالات الفردية التى يتضح منها بصفة خاصة معتادى تكرار الإصابات وقتراح العلاج الخاص بكل حالة.

3- الاهتمام بتدريب العاملين الجدد.



ثانيا: بالنسبة لظروف العمل غير الآمنة:

1- الاهتمام بالتدريب على جميع المستويات كأحد العناصر الأساسية لرفع مستوى الأداء وبالتالى تقليل حوادث وإصابات العمل.

2- إعداد طرق العمل المأمونة وتكون مكتوبة وتوزيعها على العاملين وتدريبهم عليها.

3- إجراء التفتيش الدورى من نواحى السلامة على أماكن العمل.

4- العناية بوضع خطط للصيانة الوقائية للتجهيزات والآلات.

5- توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين.

6- صرف تصاريح العمل المناسبة قبل المباشرة بأداء أى عمل.

7- مراقبة وملاحظة سير العمل بصفة مستمرة.

8- العناية بتسجيل حوادث وإصابات العمل وتحليلها من حيث معدل التكرار ومعدل شدة الخطورة ودراسة الحالات وإيجاد العلاج الفورى لملافاتها مستقبلا.

9- التأكد من توفر ظروف العمل الملائمة من تهوية وإضاءة ودرجة الحرارة المناسبة كذلك توفير الفراغ اللازم لتلافى الازدحام.

10- تغيير المعدات اليدوية المناسبة لأداء العمل.