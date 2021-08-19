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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار: لجان تفتيش للمرور على الشركات السياحية داخل محافظة البحر الأحمر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى

قامت وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القليلة الماضية بإيفاد لجان من مفتشي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة للمرور على الشركات السياحية ومقراتها وفروعها داخل محافظة البحر الأحمر لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مدى التزامها بما جاء بالقانون المنظم لعملها، إلى جانب متابعة آلية تنفيذ الرحلات السياحية التي تنظمها داخل المحافظة، ومدى كفاءة وسائل النقل السياحي والليموزين.

ومن جانبها، أشارت إيمان قنديل مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات السياحية إلى أن اللجنة قامت بالمرور على ٢٣٥ مقر رئيسي وفرع للشركات السياحية بالمحافظة لمتابعة أعمالهم سواء بالنسبة لنشاط النقل السياحي بها أو شروط الترخيص.

وأضافت الأستاذة إيمان قنديل أن عدد المخالفات التي رصدتها اللجان انحصرت في عدد ١٤ مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الشركات المخالفة.

وقد طلبت الشركات التي بها ملاحظات خاصة بالنقل السياحي مهلة لتوفيق أوضاعها(فحص- صيانة- GPS) نظراً لظروف جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على السوق، ومن المقرر أن يتم إعادة المرور علي هذه الشركات خلال الفترة المقبلة للتأكد من تلافيها هذه الملاحظات.
 

وزارة السياحة والآثار السياحة والاثار البحر الأحمر الشركات السياحية النقل السياحي

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