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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بـ فيتنام يشارك باجتماع لجنة التعاون المشترك بين البلدين في التجارة والصناعة

اجتماع الدورة الثانية
اجتماع الدورة الثانية للجنة التعاون بين مصر وفيتنام

شارك السفير محمود نايل، سفير مصر في فيتنام، في اجتماع الدورة الثانية للجنة الفرعية للتعاون بين مصر وفيتنام في المجالات التجارية والصناعية، والذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي يوم 18 أغسطس الجاري برئاسة مساعد وزير التجارة والصناعة إبراهيم السجيني عن الجانب المصري، ونائب وزير الصناعة والتجارة "تساو كووك هوم" عن الجانب الفيتنامي.

أشاد السفير المصري خلال الاجتماع بالتعاون الإيجابي والبناء بين الجانبين وحرصهما على دفع العلاقات التجارية قُدماً بالرغم من الصعوبات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا، كما دعا إلى تكثيف العمل المشترك لتيسير إجراءات التبادل التجاري ونفاذ الصادرات إلى أسواق البلدين.

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 وتناول الاجتماع أيضاً سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والصناعية ذات الأولوية للجانبين، بما في ذلك التجارة في الحاصلات الزراعية، وصناعات السيارات، والبتروكيماويات، والاتصالات وشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية.

اجتماع الدورة الثانية للجنة التعاون بين مصر وفيتنام
اجتماع الدورة الثانية للجنة التعاون بين مصر وفيتنام
اجتماع الدورة الثانية للجنة التعاون بين مصر وفيتنام
اجتماع الدورة الثانية للجنة التعاون بين مصر وفيتنام
مصر وزير التجارة والصناعة فيتنام التجارة والصناعة البتروكيماويات التبادل التجاري الصناعة والتجارة العلاقات التجارية ابراهيم السجيني أزمة جائحة كورونا وزير الصناعة والتجارة

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