على الطراز الفرنسي.. مسئولو الإسكان يتفقدون تشطيبات الحى الخامس بالعاصمة الإدارية

تفقد مسئولو الإسكان، تنفيذ الأعمال بالحى السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتم تنفيذه طبقا لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتي بوسط البلد بالقاهرة.

وأكد مسئولو الإسكان، أن الحى السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، سيكون علامة بارزة في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيحقق نقلة نوعية كبيرة في طبيعة العمران المصري، مشدداً على ضرورة استكمال تنفيذ الأعمال بأعلى جودة.



وأثنى مسئولو وزارة الإسكان، على جودة تنفيذ الأعمال بالأحياء السكنية التي تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، والاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير، وتنسيق الموقع العام، وكذا ضرورة تهذيب وتسوية المناطق المحيطة بالأحياء السكنية، والتي من المقرر تنميتها في مراحل لاحقة.



وتجول مسئولو الإسكان، بالحى السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة" لتفقد أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية الجارى تنفيذها للفيلات والعمارات، حيث أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن مساحة الحى 885 فداناً، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبة متصلة ومنفصلة، كما يضم الحى جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية.



وأثني مسئولو الإسكان، على التواجد الكثيف للعمالة بالموقع للإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مطالبا بتكثيف العمالة بجميع مواقع العمل بالمشروعات المختلفة، كما التقط صورة تذكارية مع العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، للمشاركة في تحقيق النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.