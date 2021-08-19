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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد.. إصابة شخص في حادث طعن بمدرسة.. واعتقال مراهق مشتبه به

الشرطة السويدية
الشرطة السويدية

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس، بإصابة موظف في إحدى المدارس بالسويد بجروح خطيرة، جراء تعرضه لحادث طعن ببلدة إسلوف بالجنوب.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن وسائل إعلام سويدية، أن الشرطة السويدية اعتقلت المشبه به، قائلة إنه مراهق يبلغ من العمر 15 عاما.

وأضافت الشرطة أن الحادث لم يسفر عن إصابة أي من الطلبة.

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وحسب صحيفة "سكانسكا داجبلاديت"، فإن المهاجم كان يحمل سكينًا طويلة، ويرتدي قناعًا وخوذة وشيئًا مثل سترة واقية من الرصاص، إلا أن الشرطة لم توضح التفاصيل وامتنعت عن التعليق.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيوا جن ويستفورد، إن المصاب، البالغ من العمر 45 عامًا، نُقل في سيارة إسعاف إلى مستشفى قريب، فيما تم القبض على الشاب خارج المدرسة.

وأضافت أن الدافع وراء الهجوم غير مفهوم، لافتة إلى أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الشاب طالبا في المدرسة.

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