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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عزيز المرزوقي "فكس" يستعد لطرح أول مؤلفاته "كيف تصبح شخصية مؤثرة"

عزيز المرزوقي
عزيز المرزوقي

يستعد عزيز المرزوقي "فكس"، لطرح أول مؤلفاته "كيف تصبح شخصية مؤثرة"، وأوضح أن الكتاب في المراحل الأخيرة للطباعة خلال الأيام القادمة.

وأعرب عزيز المرزوقي فكس عن سعادته بهذه التجربة حيث يناقش الكتاب أهم المراحل التي يجب للشخص اتباعها ليصبح شخصية مؤثرة ناجحة ذات تأثير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي،
وصرحت دار الأسرة للطباعة والنشر عزمها على طرح الكتاب ضمن فعاليات معرض الكتاب المقبل ٢٠٢٢.

عزيز المرزوقي شخصية مؤثرة على السوشيال ميديا حيث يتابع حساباته ما يزيد على 5 ملايين متابع، برز اسمه ويعرف بلقب "فكس"، وهو من أكثر الشخصيات تأثيرًا في الخليج والوطن العربي وصاحب أكبر عدد متابعين على منصة سناب شات، وتم تكريمه كواحد ضمن أفضل الشخصيات الناجحة والمؤثرة بدولة الإمارات.

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