وزير التعليم ينفي زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية 3%

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ما يشاع عن قيام الوزارة بـ زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة ٣% ، تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.

حيث قال وزير التعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وأضاف وزير التعليم : الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزارى رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨ ثم القرار الوزارى رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠ ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/٦/٢٠١١ وقد صدرت احكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم.

وأوضح وزير التعليم أنه نفاذا لذلك صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا فى الفقرة ١٥ من المادة ٣ على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن "هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة" ، لانها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وان الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.

وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الدراسة ستكون نظامية في جميع المدارس الحكومية العام القادم .

وقال وزير التعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : هذا هو الأصل في الموضوع ، إلا اذا تعرضنا لحالات الضرورة والوباء.

وقد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا إلي جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.

جاء ذلك في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالصحة العامة للعاملين بالتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس حتي يتسني لنا بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من انتشار فيروس كورونا.

ونص الكتاب الدوري على: