يعد تارت اللحمة بالخضار من الأكلات المميزة والشهية، كما تحتوي على الكثير من الخضروات والفوائد التي يحتاجها الجسم، ويمكن تقديمها للأطفال بطرق مختلفة .
إليك طريقة تحضير تارت اللحمة بالخضار
مقادير تارت اللحمة بالخضار
½2 كوب دقيق
1 ½ كوب لبن
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة
4 ملعقة كبيرة زيت
ماء للعجن
للحشوة
لحمة مفرومة
بصل – ثوم كرات – كرفس
جنزبيل
طماطم
فلفل حار
خضار مشكل مسلوق
بهارات – ملح وفلفل
طريقة تحضير تارت اللحمة بالخضار
في العجانة
* تخلط كل مكونات العجينة وتترك العجينة حتى ترتاح وتختمر
* ثم تفرد بالنشابة وتوضع في صينية التارت أو صينية فرن
* ثم يوضع عليها خليط الخضار باللحمة المفرومة وتضاف عليها الجبن وتدخل الفرن حتى تمام النضج
لعمل الحشوة
* يشوح البصل والثوم في الزيت ثم يضاف الكرات والكرفس والفلفل الحار
* ثم تضاف اللحمة المفرومة وتعصج وتضاف عليها مكعبات الطماطم
* ثم الخضار المشكل ويضاف الخليط على العجينة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم