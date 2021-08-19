يعد تارت اللحمة بالخضار من الأكلات المميزة والشهية، كما تحتوي على الكثير من الخضروات والفوائد التي يحتاجها الجسم، ويمكن تقديمها للأطفال بطرق مختلفة .

إليك طريقة تحضير تارت اللحمة بالخضار

مقادير تارت اللحمة بالخضار



½2 كوب دقيق

1 ½ كوب لبن

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة

4 ملعقة كبيرة زيت

ماء للعجن

للحشوة

لحمة مفرومة

بصل – ثوم كرات – كرفس

جنزبيل

طماطم

فلفل حار

خضار مشكل مسلوق

بهارات – ملح وفلفل



طريقة تحضير تارت اللحمة بالخضار



في العجانة

* تخلط كل مكونات العجينة وتترك العجينة حتى ترتاح وتختمر

* ثم تفرد بالنشابة وتوضع في صينية التارت أو صينية فرن

* ثم يوضع عليها خليط الخضار باللحمة المفرومة وتضاف عليها الجبن وتدخل الفرن حتى تمام النضج

لعمل الحشوة

* يشوح البصل والثوم في الزيت ثم يضاف الكرات والكرفس والفلفل الحار

* ثم تضاف اللحمة المفرومة وتعصج وتضاف عليها مكعبات الطماطم

* ثم الخضار المشكل ويضاف الخليط على العجينة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم