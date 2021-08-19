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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير تارت اللحمة بالخضار

طريقة عمل تارت الخضراوات
طريقة عمل تارت الخضراوات

يعد تارت اللحمة بالخضار من الأكلات المميزة والشهية، كما تحتوي على الكثير من الخضروات والفوائد التي يحتاجها الجسم، ويمكن تقديمها للأطفال بطرق مختلفة .

إليك طريقة تحضير تارت اللحمة بالخضار

 

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مقادير تارت اللحمة بالخضار


½2 كوب دقيق 

1 ½ كوب لبن 

ملعقة كبيرة سكر

 ملعقة كبيرة خميرة 

4 ملعقة كبيرة زيت 

ماء للعجن 

للحشوة

لحمة مفرومة 

بصل – ثوم كرات – كرفس 

جنزبيل 

طماطم 

فلفل حار 

خضار مشكل مسلوق 

بهارات – ملح وفلفل 


طريقة تحضير تارت اللحمة بالخضار


في العجانة

* تخلط كل مكونات العجينة وتترك العجينة حتى ترتاح وتختمر

* ثم تفرد بالنشابة وتوضع في صينية التارت أو صينية فرن

* ثم يوضع عليها خليط الخضار باللحمة المفرومة وتضاف عليها الجبن وتدخل الفرن حتى تمام النضج

لعمل الحشوة

* يشوح البصل والثوم في الزيت ثم يضاف الكرات والكرفس والفلفل الحار

* ثم تضاف اللحمة المفرومة وتعصج وتضاف عليها مكعبات الطماطم

* ثم الخضار المشكل ويضاف الخليط على العجينة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

 

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