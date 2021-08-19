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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يتفقد عدد من المشروعات الانشائية بشرم الشيخ

فودة يتفقد يتفقد مضمار الهجن الدولي بـ شرم الشيخ

فودة يتفقد عدد من
فودة يتفقد عدد من المشروعات الانشائية بـ شرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ عدد من المشروعات الإنشائية بمدينة شرم الشيخ أبرزها مشروع كوبري الملك سلمان العلوي والطرق المخصصة لعربات البث المباشر بمضمار  الهجن الدولي  وكذلك تطوير الطريق الدائري.


بدأت جولة المحافظ التفقدية بمتابعة الأعمال النهائية لمشروع كوبرى الملك سلمان العلوى بمدينة شرم الشيخ والممتد بطول 750 متر، والرابط من طريق السلام والطريق الدائرى، بهدف تسهيل الحركة المرورية لطريق الملك سلمان والجامعة والمدينة الشبابية والصالة المغطاة وقاطنى منطقة الرويسات، كما يتم تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والجانبية المؤدية الى الكوبرى، إنشاء طريق مخصص لعربات البث المباشر والتأمين واخر لحاملى وسائل التحكم الالى بالجهود الذاتية بمضمار  الهجن الدولى بشرم الشيخ.


وانتقل المحافظ لتفقد مضمار الهجن الدولى بمدينة شرم الشيخ ، حيث تم إنشاء طرق مخصص لعربة البث المباشر ومعلق الميدان والإسعاف وعناصر التأمين بعرض 5 متر وطول 6 كم ، وكذلك رفع كفائة الطريق المستخدم للأفراد حاملي وسائل التحكم للسيطرة على الهجن اثناء السباقات بطول 6 كم وعرض 25 متر ، فضلا على زرع أعمدة اضاءة ليلية بطول طريق السباق ، وتمت هذة الانشاءات بالجهود الذاتية ودون تحمل الدولة اية تكاليف مادية.


كما تفقد المحافظ الأعمال النهائية الجارية لمشروع تطوير الطريق الدائرى بمدينة شرم الشيخ من رصف ورفع كفاءة وتوسعة وانارة بطول 24 كم ،كم تم تركيب أعمدة الهاى مات بطول الطريق بإرتفاع 20متر، وقد وصلت نسبة التنفيذ بالطريق الى 80% ، وتعتبر مدينة شرم الشيخ من اولى المدن شرق القناة التى يترم تركيب نظام الإنارة الهاى مات بها.


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فودة في جولة

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شرم الشيخ مشروعات كوبري سلمان السولية محافظ جنوب سيناء

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