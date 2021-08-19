بسبب تجارة المخدرات.. الأمن العام يكشف لغز مقتل مزارع بأسوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مزارع- مقيم بدائرة المركز ) وبها عيار ناري عقب العثور عليها بمنطقة جبلية بدائرة المركز.



تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلاف مالى بينه وبين المجنى عليه "حول تجارتهما فى المواد المخدرة" ، فقام باستدراجه للمنطقة محل العثور وأطلق تجاهه عيار نارى من فرد محلى كان بحوزته ، واستولى على (هاتفه المحمول - بندقية آلية كانت بحوزة المجنى عليه).



تم بإرشاده ضبط السلاح الناري المُستخدم فى ارتكاب الواقعة وأضاف بتخلصه من السلاح المستولى عليه من المجنى عليه بإلقائه داخل بئر الصرف الصحي الخاص بمسكنه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

