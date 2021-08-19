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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقائه قيس سعيد..

شركة عالمية تتعهد بدعم الاقتصاد الرقمي في تونس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

أفادت مؤسسة الرئاسة التونسية بأن الرئيس قيس سعيد استقبل  اليوم  بقصر قرطاج،  Terry HE، رئيس مؤسسة احدي شركات التكنولوجيا العالمية لمنطقة شمال إفريقيا. 

وبحسب بيان الرئاسة التونسية؛ فقد اشاد رئيس الدولة بمساهمة شركة التكنولوجيا العالمية  في تطوير الاقتصاد الرقمي بتونس في إطار التعاون المثمر القائم بين تونس والصين.

كما ثمّن ما يتوفّر للبلدين من فرص متنوّعة وآفاق واعدة لمواصلة تنويع هذه العلاقات ومزيد تدعيمها لا سيّما في قطاعات التربية والتعليم والنقل، فضلا عن المجال الصحي خاصة في إطار تنفيذ مشروع المدينة الصحّية بالقيروان.

من جانبه، اعتبر  Terry HE رئيس الشركة العالمية بأن تونس لديها كل المقومات لتكون قطبا تكنولوجيا في إفريقيا.

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كما قال :  أن مؤسسته  ستتولى إحداث مركز للبحوث والتطوير والتجديد بتونس، وهي ملتزمة بمواصلة تقديم أفضل الخدمات في تونس لا سيّما عبر المساهمة في تنفيذ مشروع المدينة الصحّية بالقيروان ودعم التحول التكنولوجي والاقتصاد الرقمي في تونس وإحداث مواطن الشغل وتنمية المهارات وتكوين الكفاءات وتوسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التربوية وتجهيز المدارس بقاعات إعلامية.

تونس الاقتصاد الرقمي قيس سعيد شمال إفريقيا قصر قرطاج التربية والتعليم

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