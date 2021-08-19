شركة عالمية تتعهد بدعم الاقتصاد الرقمي في تونس

خلال لقائه قيس سعيد..

أفادت مؤسسة الرئاسة التونسية بأن الرئيس قيس سعيد استقبل اليوم بقصر قرطاج، Terry HE، رئيس مؤسسة احدي شركات التكنولوجيا العالمية لمنطقة شمال إفريقيا.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية؛ فقد اشاد رئيس الدولة بمساهمة شركة التكنولوجيا العالمية في تطوير الاقتصاد الرقمي بتونس في إطار التعاون المثمر القائم بين تونس والصين.

كما ثمّن ما يتوفّر للبلدين من فرص متنوّعة وآفاق واعدة لمواصلة تنويع هذه العلاقات ومزيد تدعيمها لا سيّما في قطاعات التربية والتعليم والنقل، فضلا عن المجال الصحي خاصة في إطار تنفيذ مشروع المدينة الصحّية بالقيروان.

من جانبه، اعتبر Terry HE رئيس الشركة العالمية بأن تونس لديها كل المقومات لتكون قطبا تكنولوجيا في إفريقيا.

كما قال : أن مؤسسته ستتولى إحداث مركز للبحوث والتطوير والتجديد بتونس، وهي ملتزمة بمواصلة تقديم أفضل الخدمات في تونس لا سيّما عبر المساهمة في تنفيذ مشروع المدينة الصحّية بالقيروان ودعم التحول التكنولوجي والاقتصاد الرقمي في تونس وإحداث مواطن الشغل وتنمية المهارات وتكوين الكفاءات وتوسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التربوية وتجهيز المدارس بقاعات إعلامية.