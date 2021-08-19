مدرب باريس سان جيرمان يكشف حقيقة رحيل مبابي وموقف ميسي من المشاركة غدا في الدوري الفرنسي

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان استمرار كيليان مبابي مع العاصمة الفرنسية مضيفا أن اللاعب سعيد مع فريقه .

وأكمل بوتشيتينو تصريحاته قائلا :الكثير من الشائعات تلاحق مبابي خلال الفترة الاخيرة انني أؤكد أنه سعيد في باريس سان جيرمان ولن يرحل هذا الصيف وبدأ الاستعداد مع الفريق لمواجهة الغد أمام بريست

وأوضح : باريس سان جيرمان يمتلك أفضل اللاعبين في العالم وبيننا تواصل جيد ونسعي لتقديم أفضل ما لدينا خلال المباريات هناك تناغم ومشاعر قوية بين اللاعبين .

وعن مشاركة ميسي قال مدرب باريس سان جيرمان : لم يتم تحديد ذلك بعد ولكن الجميع يعرف إمكانيات وقدرات ميسي لقد استقر بشكل سريع معنا والجميع سعيد بالعمل معه .

وأشار بوتشيتينو خلال تصريحاته أنه لم يتم حسم مشاركة نيمار وفيراتي وماركينيوس ودوناروما.

وأختتم بوتيشيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان تصريحاته قائلا : جميع المدربين يتمنون إمتلاك خط هجوم قوي مثلي أنا سعيد للغاية وسنبذل أقصى جهدنا لتحقيق شئ فريد .