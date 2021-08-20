أخبار التعليم.. صدى البلد مع الطالب صاحب الصفر في امتحان العربي.. حقن طفل جديد بالعلاج الجيني لضمور العضلات بمستشفى عين شمس التخصصي

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدثها.

أول تعليق من عميد أداب القاهرة بعد حصول الكلية على شهادة الأيزو

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن حصول الكلية على شهادة الأيزو iso900:2015 .

ومن جانبه قال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ صدى البلد : “بدأنا في أكتوبر ٢٠٢٠ بتشكيل وحدة جديدة باسم جودة هيكلة الإدارة وتهدف الي تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب معظمها لصالح إرضاء العميل سواء الطالب او الخريج او ولي الامر او عضو هيئة التدريس او الإداري او العامل من خلال مراجعة شاملة لكافة إجراءات العمل وفق معيار الايزو رقم ٩٠٠١ لعام ٢٠١٥ معيار جودة الإدارة” .

حقن طفل جديد بالعلاج الجيني لضمور العضلات بمستشفى عين شمس التخصصي

نجح اليوم مستشفى عين شمس التخصصي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس، في حقن طفل مريض بضمور العضلات الشوكي وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لعلاج المرضى المصابين بالمرض والتي شاركت الجامعة بها منذ الإعلان عنها الفترة الماضية.

لدعم الأنشطة الإبداعية.. جامعة القاهرة تنظم مهرجان المسرح لمدة أسبوعين

تولت جامعة القاهرة ، اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي نظرًا لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، مشيرًا إلى الجهود المتواصلة للجامعة لدعم الأنشطة الإبداعية للطلاب مما جعل ساحتها خالية من أي فكر متطرف.

تعاون علمي وبحثي بين القومية للاستشعار من البعد ومعهد بحوث الإلكترونيات

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتورة شيرين محمد عبد القادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول التعاون العلمي والبحثي المشترك بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور محمد بيومي زهران، ومعهد بحوث الإلكترونيات؛ بهدف التوصل إلى ابتكار نظام يساعد على ميكنة إدارة المحاصيل الزراعية، ودعم اتخاذ القرار الزراعي، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو توظيف الزراعة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.

جامعة الأقصر تنهي استعداداتها لبدء التنسيق الإلكتروني بمعامل الكليات

عقد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعا مع مسؤولي شئون الطلاب وأمناء المعامل بالكليات، ومدير مركز المعلومات بالجامعة، للوقوف على اخر استعدادات تجهيز معامل التنسيق الالكتروني بالكليات لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل الرغبات بمعامل الحاسب الألى بالجامعة.



جامعة النيل الأهلية تفتح باب التقديم ببرنامج الدكتوراة في مجال تكنولوجيا المعلومات

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، عن بدء الدراسة ببرنامج الدكتوراة في تخصص تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات بداية من العام الدراسي الجديد 2022.

حاولت أنقل ورقة البابل شيت فى الورق التى احضرها لى رئيس اللجنة فرفض