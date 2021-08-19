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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رجال الأعمال : خطة لإقامة معارض تجارية مصرية في الدول الافريقية

مصر وافريقيا
مصر وافريقيا

قال  يسري الشرقاوي رئيس  جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه توجد طفرة في التقارب المصري الأفريقي المشترك وزيادة الاستثمارات في إفريقيا.

 

وأضاف يسري الشرقاوي   في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز “،  :” هناك توجيهات من الرئيس السيسي والحكومة المصرية  من أجل دعم التوسع في إقامة المعارض التجارية المصرية في العمق الافريقي”.

 

وتابع يسري الشرقاوي :" علينا دور كمجتمع مدني  لتعزيز التعاون التجاري المصري الأفريقي،  وهناك توسع تجاري بين مصر وأفريقيا في الآونة الأخيرة ".

 

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وأكمل يسري الشرقاوي :"  العالم بأكمله يتجه للاستثمار في إفريقيا بعد جائحة كورونا “، مضيفا:” مصر توجهت إلى افريقيا للاستثمار فيها  وإحداث التنمية الأفريقية، إضافة إلى زيادة معدل التجارة المصرية الإفريقية المشتركة ".

 

وتابع يسري الشرقاوي :" الحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة لديها خطة تنفيذية للتوسع في  إقامة المعارض التجارية المصرية في عمق أفريقيا ".

 

المعارض التجارية المصرية في إفريقيا 


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس؛ لمناقشة واستعراض الإجراءات الخاصة بالتوسع في إقامة المزيد من المعارض التجارية المصرية في القارة الافريقية، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومى عسل، رئيس هيئة المعارض المصرية، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة.

 

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية دعم وتعزيز أطر التعاون مع مختلف دول القارة الافريقية في كافة المجالات، وخاصة في المجال التجاري، وذلك بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تلك الدول.

 

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، موجزا للخطة التنفيذية وبرنامج عمل الفعاليات المقترح تنظيمها في عدد من الدول الافريقية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الخطة تأتى انطلاقا من مكون الأنشطة الترويجية المتضمن في خطة الوزارة للتوجه نحو افريقيا، والذي يتضمن تنظيم بعثات تجارية خارجية، وأسابيع تجارية، ومعارض، وذلك تأسيساً على النجاح الذى تحقق للفعاليات التي قام بها التمثيل التجاري سواء في الدول التي يوجد بها مكاتب تجارية أو الأخرى التي لا يوجد بها مكاتب، ومن ذلك معرض الصناعات الغذائية في كمبالا بأوغندا، ومعرض الصناعات الغذائية في دار السلام بتنزانيا، والبعثة التجارية التي تم إيفادها للكاميرون والسنغال في إطار مبادرة تنمية روابط الأعمال مع غرب أفريقيا.

رجال الأعمال مصر إفريقيا المعارض التجارية اخبار التوك شو

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