بشرى سارة لـ البنانيين بشأن المازوت والبنزين

أفادت احدى شركات الطاقة العالمية بأنّ الباخرة المحمّلة بالمازوت والبنزين لصالح شركة "توتال لبنان" بدأت بتفريغ حمولتها أمس الأربعاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف لبنان.

وذكرت "الشركة العالمية " في بيان التزامها "التسليم الفوريّ" للكمية كاملة على شبكة محطاتها، مشيرة إلى أنّ الأخيرة ستبدأ باستلام المازوت والبنزين، كما ستفتح ابتداءً من الغد.



كما تم الإعلان في وقت سابق أنّ أربع بواخر كانت راسية في البحر وحاصلة على أذونات مسبقة للاستيراد المدعوم، أي على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد، وأعطاها المصرف المركزي الاعتمادات اللازمة لتفريغ حمولتها من المازوت والغاز والبنزين.





من جانبه، أكّد رئيس تحمّع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ"النهار" أنّ 3 بواخر محمّلة بالمازوت والغاز فرّغت حمولتها خلال الأسبوع و"باتت الموادّ في الأسواق"، مشدّداً على أنّ "المازوت لا يوزّع على المحطات بل يذهب إلى المستشفيات والأفران وغيرها".



وتبيّن من خلال بيان "الشركة العالمية " أنّ الباخرة الرابعة المحمّلة بالمازوت والبنزين بدأت بتفريغ حمولتها أمس على أن توزّع المحروقات على خزانات محطاتها وتُعيد فتحها غداً.