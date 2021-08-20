سكان مدينة السلام يشكون من احتلال الباعة الجائلين بوابات العمارات والشوارع الرئيسية

شكا أهالي مدينة السلام التابعة الى محافظة القاهرة ، في رسالة بعث بها أحد السكان نيابة عنهم لخدمة بين الناس التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من احتلال الباعة الجائلين بوابات العمارات وافتراش بضائعهم أمام المنازل ما يؤدي إلى تكدس كبير للمواطنين وعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى انتشار القمامة بالشارع.

انتشار الباعة الجائلين

وتقول السيدة فادية إبراهيم في رسالتها : “ نعاني من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائي واحتلوا الأرصفة وأصبحوا في الشارع الرئيسي والأعلى كثافة سكانية في مدينة السلام التابعة الى محافظة القاهرة ، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار أصوات الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار وسط حالة من الفوضى المستمرة على مدار الساعة في الطريق العام”.

مدينة السلام التابعة الى محافظة القاهرة



وأضافت: “الشوارع في مدينة السلام التابعة الى محافظة القاهرة أصبحت محتلة من قبل بعض الباعة الجائلين وتضييقهم على السيارات والمشاة جميع أيام الأسبوع وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، مما ترتب عليه انتشار القمامة الناتجة عن السوق وتؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وتشويه منظر الشارع الرئيسي.. ونطالب بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق ”.

محافظة القاهرة



وأشارت إلى أنه تم تقديم بالعديد من الشكاوى ولم يستجب مجلس مدينة السلام التابعة الى محافظة القاهرة ، وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضاري، مطالبين إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بمحافظة القاهرة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار.

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