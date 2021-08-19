جمال ياقوت: إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية يرسخ أركان الجمهورية الجديدة

أشاد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء المشروع القومي مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لافتا أن رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، تتكامل في نطاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

وأضاف جمال ياقوت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام كبير بقطاع الشهر العقاري لتسهيل الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى بتوسيع نطاق خدمات الشهر العقاري للتوثيق المميز والسريع، ومضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري، تم إطلاق العديد من البرتوكولات التي ساهمت في إحداث نقلة حضارية واجتماعية وإقليمية بالمصلحة خلال عامين، حيث بموجب بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم الاتفاق على تقديم خدمات التوثيق بعدة محافظات عبر 100 مكتب بريد.

