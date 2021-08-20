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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ 292 ألف عملية تداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 500 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري ليستقر عند مستوى 715.2 مليار جنيه مقابل 715.7 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها.

34.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية

بلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 34.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2953 مليون ورقة منفذة على 292 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول البورصة المصرية قدرها 22.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2759 مليون ورقة منفذة على 238 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم في البورصة المصرية على 32.29 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.71 % خلال الأسبوع.

قطاع سياحة وترفيه يتصدر ارتفاعات قطاعات البورصة المصرية 

تصدر قطاع سياحة وترفيه ارتفاعات قطاعات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 6.6% تلاه قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف بنسبة 3.6% ثم قطاع عقارات بنسبة 2.6% تلاه قطاع خدمات مالية غير مصرفية بنسبة 2.4% تلاه قطاع بنوك بنسبة 1.6%.

فيما تراجعت قطاعات رعاية صحية وأدوية بنسبة 0.4% تلاه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.7% ثم قطاع طاقة وخدمات مساندة بنسبة 1.9% ثم قطاع مواد بناء بنسبة 2.4%.

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