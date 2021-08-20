تبدأ بآلام أسفل الظهر.. أعراض الإصابة بمتلازمة المؤخرة الميتة

هل يمكن للجلوس المطول أن يجعل بعض عضلات الجسم غير نشطة لدرجة أنها تميل إلى نسيان وظيفتها الحقيقية؟ يقول الأطباء ، يمكن.

أحد هذه الحالات يسمى فقدان الذاكرة الأولية المعروف باسم "متلازمة المؤخرة الميتة".

"إذا طور المرء نمط الجلوس لساعات طويلة مع عضلات الفخذ والركبة غير النشطة ، فبعد فترة من الوقت يقلل الدماغ من الدافع العصبي إلى عضلات الألوية.

قال الدكتور راجيش كومار فيرما ، مدير جراحة العظام والعمود الفقري ، تخصص نارايانا الفائق: " اليوم ، عندما تتأثر الأنشطة البدنية بشكل كبير وتكون غالبية جداول العمل مقيدة داخل المناطق المحصورة بالمنزل ، يكون الأشخاص الذين لديهم نشاط بدني أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة".

الأعراض

يبدأ في الظهور في آلام أسفل الظهر وألم في الفخذ ويبدأ تدريجياً في التأثير على حركات الجزء السفلي من الجسم ومن ثم لا ينبغي تجاهل أعراض مثل آلام الحوض أثناء المشي أو الجلوس ، وصعوبة الوقوف لفترة طويلة ، وآلام اسفل الظهر المتسقة وفحصها على الفور.

"بالنظر إلى الوقت الذي نعيش فيه ، يجب إبلاغ الطبيب بأعراض مثل الألم المستمر في الظهر ، ومشكلة التوازن أثناء الوقوف. قال الدكتور سينغ: "يمكن للتمارين اليومية والنظام الغذائي الصحي ضمان الوقاية".

الوقاية

يؤدي النشاط البدني الأقل بشكل تدريجي إلى عدد من مشاكل صحة العضلات والعظام. يمكن أن يضمن النشاط البدني إلى حد ما:

منبه ساعة واحدة

لا تجلس لفترة طويلة. اضبط منبهًا لكل ساعة واستيقظ معه لتحريك جسمك ، أو تمشى داخل غرفتك ، أو / وقم ببعض تمارين لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

يجلس القرفصاء

اعتمادا على القوة الفردية والمرونة وبعد نصيحة الطبيب المختص، يمكن للمرء أن يفعل يجلس القرفصاء للحفاظ على الجزء السفلي من الجسم النشط.

التمدد والتقوية

شد عضلات الورك وتقوية عضلات الألوية والبطن والجوهر

رفع الحوض

أثناء الاستلقاء على ظهرك ، اثني ركبتيك إلى 90 درجة ثم ارفع الحوض لأعلى واستمر لمدة 30 ثانية. ثم ، إذا أمكن ، ارفع ساقًا واحدة وحوضًا معًا مع الحفاظ على الركبة الأخرى مثنية عند 90 درجة. هذا التمرين هو اختبار حقيقي لقوة الألوية.

تغذية أفضل

حافظ على القيمة الغذائية عالية. ضمان استهلاك أفضل فيتامين د وب 12 والكالسيوم والبروتين وما إلى ذلك. اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا وتجنب الإفراط في تناول الطعام.