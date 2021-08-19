قطع المياه بعين شمس.. والأهالي يستغيثون: حياتنا واقفة من الصبح

تقدم عدد كبير من أهالي منطقة عين شمس الشرقية، بشكواهم واستغاثتهم عبر خدمة "بين الناس" على موقع صدى البلد، متأزمين من انقطاع المياة طوال اليوم، وتعطل كافة أمورهم اليومية.



وعبر الأهالي عن استيائهم الشديد وغضبهم من استمرار قطع المياة منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الوقت الحالي، لاسيما عن تواجد فيروس كورونا والحاجة الضرورية للمياة في الغسيل والتطهير المستمر لكل شيء.



كما يعاني كبار السن والأطفال من انقطاع المياة لساعات متواصلة، و ي تسبب ذلك في مشكلات كبيرة لهم، وأزمة على مسار يومهم.



ويطالب أهالي منطقة عين شمس الشرقية، المسئولين وشركة المياة، بسرعة التدخل وحل الأزمة في أسرع وقت بسبب تعطل حياتهم وأنشطتهم اليومية.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.