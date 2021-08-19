بالمجان.. عضو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة: فحص طبي شامل للمتبرع بالبلازما

قال أسامة تمام عضو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، إن الرئيس السيسي أطلق مبادرة تجميع مشتقات البلازما ، وتم إطلاق حملة من اتحاد شباب الجمهورية الجديدة لتشجيع المواطنين على التبرع بالبلازما .

وأضاف أسامة تمام في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" وزيرة الصحة أول متبرع بالبلازما ضمن المشروع ".



وتابع أسامة تمام :" المتبرع الدائم من الممكن أن يتبرع بالبلازما كل أسبوعين ، والتبرع اختياري ".

اقرأ ايضا

بعد إعلان الرئيس عن المشروع.. اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يدعو للتبرع بالبلازما



وأكمل أسامة تمام:" يتم إجراء فحص طبي بالمجان للمتبرع بالبلازما قبل التبرع البلازما، وكل مراكز التبرع بالبلازما مميكنة ومزودة بأحدث المعدات التكنولوجية العالمية، ويتم اتباع الإجراءات الاحترازية داخل مراكز تربع البلازما ".

مبادرة التبرع بالبلازما

في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما دعا اتحاد شباب الجمهورية الجديدة شباب مصر للمشاركة في المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما عن طريق التبرع بالدم .



ويتم استقبال المتبرعين بـ6 مراكز لتجميع البلازما موزعة على 5 محافظات على مستوى الجمهورية ، والتي انطلق بها المشروع، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزاً آخر خلال العام الجاري.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هذا المشروع كان حلمًا يراوده منذ أن كان وزيرًا للدفاع وبدأ يتحقق على أرض الواقع، وسيكون له آثارًا طبية مميزة على الدولة المصرية.



وبلازما الدم أحد مكونات الدم ، وهي مادة سائلة شفافة تميل إلى الاصفرار ، وتشكل بلازما الدم حوالي 55% من إجمالي حجم الدم في جسم الإنسان ، وتلعب بلازما الدم دورًا هامًا في انتقال الماء والأملاح والمواد الغذائية مثل السكريات والفيتامينات والهرمونات وغيرها.

