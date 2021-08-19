خدمات نقل الدم: لا خطورة على المتبرع بـ البلازما

كشف الدكتور محمود حسن غزالي مدير عام خدمات نقل الدم القومية، فوائد التبرع بـ البلازما للمواطنين .

وقال محمود غزالي في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، إن التبرع بالبلازما يؤدي إلى تقوية المناعة لدى المتبرع، ويتم إجراء فحص طبي شامل للمتبرع قبل التبرع بالبلازما وبعد التبرع يتم إجراء فحص طبي للمتبرع ويكون عن الفيروسات مثل فيروس سي وبي والإيدز ".



وأضاف محمود غزالي :" لا خطورة على المتبرع بالبلازما ، وعملية التبرع بالبلازما عملية آمنة طبيا وسهلة للغاية ".

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وتابع محمود غزالي :" يجب أن يكون المتبرع في الفئة العمرية من 18 لـ 60 عاما ولا يعاني من فقر الدم او الانيميا ولا يعاني من أمراض مزمنة ويكون وزنه أكثر من 50 كيلو جرام ".

واكمل محمود غزالي :" هناك 6 مراكز للتبرع البلازما حتى الآن وعندما يصل المتبرع للمركز يستقبله مسؤولي المركز، ويتم إجراء كشف طبي على المتبرع ويدخل على جهاز استخراج البلازما وتستغرق عملية التبرع ما بين 30 و 45 دقيقة ".



